Lotto Dstny komt met nog meer slecht nieuws na zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke

De sprintvoorbereiding in de 1e rit in de Vierdaagse van Duinkerke werd ontsierd door een zware val. Arnaud De Lie was een van de zwaarste slachtoffers.

Na een 1e onderzoek kwam een gebroken linkersleutelbeen aan het licht. Ook had hij heel wat schaafwonden over zijn lichaam. Meteen deelde Lotto Dstny mee dat er nog verdere onderzoeken zouden volgen.

Die extra onderzoeken brachten nog meer slecht nieuws voor De Lie. Naast een sleutelbeenbreuk liep hij ook nog eens een gebroken rib en een breuk in het bovenste deel van het borstbeen op. Ten slotte had De Lie ook een klaplong.

De Lie bleef ook een nacht in het ziekenhuis waar hij van dichtbij werd opgevolgd. In principe zal De Lie op woensdag in België geopereerd worden.

Update on @Arnaud_De_Lie.



Further examinations have revealed a pneumothorax, a fractured rib and a fracture in the upper part of the sternum. Arnaud will stay the night in the hospital, where he will be closely monitored. Surgery will likely take place in Belgium tomorrow. https://t.co/7NZBFYTGTF