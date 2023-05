Na de 4 extra gevallen bij Soudal Quick-Step merkt Patrick Lefevere nog iets "merkwaardigs" op

In de voormiddag was er een nieuwe uppercut voor Soudal Quick-Step: 4 renners moesten door corona naar huis. Patrick Lefevere merkte ook op dat er geen enkel staflid erbij is, wat hij "merkwaardig" vindt.

Jan Hirt, Josef Cerny, Mattia Cattaneo en Louis Vervaeke moesten naar huis. Ze hadden allen corona. Zo telt Soudal Quick-Step nog 3 renners in koers. "Ook heel merkwaardig", vertelde Patrick Lefevere aan Sporza. "Het ging enkel om renners en geen stafleden." Nu niet dat alle stafleden moeten blijven. Doordat er veel minder renners van de ploeg nog in koers zijn, moeten er enkelen naar huis. "We hebben wel nog altijd een aantal verzorgers nodig: voor het hotel, onderweg en aan de finish. Zoveel gaan er dus niet naar huis", aldus Lefevere. Het is de bedoeling van de ploeg om nog altijd Rome te halen. "Het gemakkelijkste zou zijn om de bus in te stappen en weg te gaan, maar dat doen wij niet. Het zou voor de overgebleven renners heel onfair zijn om Rome niet halen en hen in de steek te laten", besloot Lefevere. Enkel Ilan Van Wilder, Davide Ballerini en Pieter Serry zitten voor Soudal Quick-Step nog in koers.