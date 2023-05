Opgelet voor het Giro-peloton: de langste rit krijgt code geel mee

De Giro krijgt nog meer noodweer te verwerken. Code geel is over de 11e etappe uitgeroepen.

Het Giro-peloton kreeg al meermaals slecht weer. Zo was er de rit naar Salerno waarin er door de spekgladde wegen verschillende valpartijen waren.

Nadien was er ook de tijdrit waarbij het bijna de hele tijd aan het regenen was. En ook tijdens de 10e rit naar Viareggio was het slecht weer. Het was koud en het regende de hele tijd. Veel renners zaten dan ook verkleumd op hun fiets.

Het lijkt erop dat de renners nog wat langer in slecht weer zullen moeten koersen. Het is momenteel noodweer in Noord-Italië. Zo zijn er delen van het land die onder water staan. In de regio's van Emilia-Romagna en de Marche geldt code oranje. Voor rit 11 geldt er vanwege wind, onweersbuien en regen code geel.