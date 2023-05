Patrick Lefevere slaat mea culpa in de Giro: "Ik heb me verontschuldigd"

Na de opgave van Remco Evenepoel is er een gesprek tussen Patrick Lefevere en Giro-baas Mauro Vegni geweest. Lefevere heeft zich tijdens dat gesprek verontschuldigd.

Remco Evenepoel verdween na de 1e week uit de Giro. Hij had een coronabesmetting opgelopen en verscheen zo na de 1e rustdag niet meer aan de start.

De organisatie was met de opgave van Evenepoel niet opgezet. Ze verweten Soudal Quick-Step dat ze daarvoor niet eerst verwittigd waren. De organisatie had zijn opgave graag meteen geweten, omdat hij een van de protagonisten in deze Giro was.

Ondertussen kwam er een gesprek tussen Patrick Lefevere en Giro-baas Mauro Vegni. Tijdens dat gesprek kwam de opgave van Evenepoel ter sprake. "Hij was heel ontgoocheld dat we hem zondagavond niet gebeld hadden", vertelde Lefevere aan Sporza. "En daar heeft hij een punt. Ik heb me verontschuldigd."

"Ik was thuis en heb er toen na die uppercut niet aan gedacht", ging Lefevere verder. "Ik wil ploegleider Davide Bramati ook niet met de vinger wijzen. Normaal belt hij voor elke scheet, maar deze keer niet."