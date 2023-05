Remco Evenepoel speelt een Strava-record op de Ballon d'Alsace kwijt: "Een straffe prestatie"

Remco Evenepoel is op Strava een record kwijtgespeeld. Junior Milan Donie reed de Ballon d'Alsace sneller naar boven.

Bondscoaches Sven Vanthourenhout en Serge Pauwels zijn deze week met de nationale jeugdselecties op trainingskamp in de Vogezen. Ze verkenden er de de voorlaatste etappe met aankomst in Le Markstein, maar er was ook ruimte om enkele testen bergop af te nemen.

Zo was er een straffe prestatie van Milan Donie (18). Momenteel is hij junior en rijdt hij voor de jeugd van AG2R Citroën. Donie reed de Ballon d'Alsace het snelste naar boven en zo was hij over het segment van 9 kilometer 20 seconden sneller dan Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder. Hun recordtijd was 23'34". De nieuwe is 23'11".

"Over een inspanning van 23 minuten trapte Donie een gemiddelde van 420 watt. Omgerekend is dat ongeveer 6,1 watt per kilogram lichaamsgewicht. Een straffe prestatie", sprak Pauwels zijn bewondering over Donie bij Sporza uit.