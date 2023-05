Renster van AG Insurance-Soudal Quick-Step wint in het Baskenland, 2 Belgen in de top 10

Ashleigh Moolman (ex-SD Worx, nu AG Insurance-Soudal Quick-Step) heeft de Durango - Durango Emakumeen Saria gewonnen. Justine Ghekiere en Lotte Claes eindigden in de top 10.

Spanje staat de laatste weken in het middelpunt van de koers bij de vrouwen. Eerder was er al de Vuelta en de Ronde van het Baskenland. Ook was er vorige week nog de Navarra Women's Elite Classic. Dinsdag was er ook de Durango - Durango Emakumeen Saria, een koers in het Baskenland.

De Emakumeen werd gewonnen door Ashleigh Moolman. Ze won voor Ane Santesteban en Claire Steels. Enkele seconden later sprintte Justine Ghekiere naar een 5e plaats. Met Lotte Claes op een 7e plaats was er nog een Belgische in de top 10.

Voor Moolman is het haar 2e zege van het seizoen. Eerder won ze een rit in de Ronde van Valencia. Sinds dit jaar rijdt ze voor AG Insurance-Soudal Quick-Step.