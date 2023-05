Wat met de Belgische koersen na de nieuwe coronaheisa: al extra maatregelen genomen

Corona is weer branden actueel in het peloton. In de Giro zijn er al heel wat uitvallers, maar ook elders wordt er gekoerst. Er werden al extra maatregelen genomen.

Deze week is er in onze contreien de Circuit de Wallonie, de Veenendaal-Veenendaal Classic en de Antwerp Port Epic. Bij Belgian Cycling blijven ze na de coronagolf in de Giro niet bij de pakken zitten en namen ze al maatregelen.

"Voor de komende 3 wedstrijden vroegen we aan de journalisten om mondmaskers te dragen", vertelde Guy Vermeiren van Belgian Cycling. "Dat is in samenspraak met organisator Golazo gebeurd. Het is een 1e beslissing op korte termijn."

"De mixed zone, waar renners met de pers praten, hebben we na de coronaperiode sowieso behouden (met meer afstand en afgebakende zones)", ging Vermeiren verder. "Ook de renners op het podium komen naar een persconferentie in een beveiligde zone. Daarna bekijken we eventuele maatregelen op de lange termijn."

Daarnaast werd er ook al een protocol vanuit de organisatie voor de Baloise Belgium Tour (14-18 juni) verstuurd. Er zal ook nog overleg met de ploegen komen en het is vooral de bedoeling om op dezelfde golflengte te zitten. Momenteel is het nog niet heel concreet, maar de organisatie verwacht dat het een week later al duidelijker zal zijn.