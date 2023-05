🎥 Tadej Pogacar komt zelf met een update over zijn blessure: "Het is helemaal niet saai"

Tadej Pogacar heeft zelf een update over zijn blessure gegeven. Hij is momenteel aan het revalideren na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik.

Tijdens Luik-Bastenaken-Luik kwam Tadej Pogacar zwaar ten val. Daarbij liep hij een breuk in de pols op. Zo moest hij een paar maanden revalideren en was zijn voorbereiding voor de Tour de France verstoord. Ondertussen rijdt Pogacar opnieuw op de rollen. Dat liet hij zelf nog eens op Instagram blijken. "De laatste 2 weken gaan goed", schreef hij. "Ik ben Monaco en zijn omgeving aan het ontdekken en hard werk op de rollers aan het leveren. Ook verzorg ik ondertussen mijn pols." "Het is helemaal niet saai", ging Pogacar verder. "En het beste deel is dat ik voor Urska Zigart in Spanje kan supporteren." "Een volgende update volgt als ik opnieuw buiten mag fietsen, maar nu moet ik in de keuken en tuin verder hard werken", besloot de Sloveen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tadej Pogačar (@tadejpogacar)