Harm Vanhoucke kampt in de Giro al enkele dagen met problemen: "Dit is de druppel"

Harm Vanhoucke is al enkele dagen ziek. Dat komt boven op de periode waarin hij al een tijdje op de sukkel is. Het was de druppel en hij stapte uit de Giro.

In de Giro zijn er heel wat renners die met corona of een andere ziekte te kampen hebben. Ook Harm Vanhoucke behoort tot de slachtoffers. Hij kampt al 4 dagen met maagproblemen. "Ik moet gewoon proberen te overleven en hopen dat ik de rustdag van volgende maandag haal. Het is gewoon klote", vertelde Vanhoucke aan Sporza, wat uiteindelijk ook niet lukte. Hij gaf op. "Mijn maag neemt niets op en niets gaat naar mijn spieren. Het is moeilijk om te recupereren. In rit 11 lag ik superver achter, zelfs na de gruppetto." Bij Vanhoucke begint het ook al te wegen: "Ik voel me supervermoeid en het is moeilijk om zo door te doen. Mentaal weegt het door. Na de Tirreno-Adriatico zat alles wat tegen en het wordt nu de druppel." Ten slotte probeerde Vanhoucke ook al naar de toekomst te kijken: "Ik heb nood aan een goede rustperiode en opbouw, zodat ik dit najaar resultaten kan rijden. Zo brengt het immers niet op."