Primoz Roglic kan nog om zijn blessures lachen: "Ik ben wat lichter geworden"

Primoz Roglic is in deze Giro al een paar keer ten val gekomen, maar houdt de moed erin. Hij kan zelfs goed lachen met zijn blessures.

In de Giro kwam Primoz Roglic al een paar keer ten val. Ook in de 11e rit lag hij er weer bij, maar telkens kwam hij er nog goed vanaf. Buiten wat schaafwonden had Roglic nooit echt zware blessures.

Ondanks die valpartijen staat Roglic er nog goed voor en staat hij 2e in het klassement. Hij volgt immers op 2 seconden van leider Geraint Thomas. Ook houdt hij er zeker nog de moed in.

"Na mijn valpartij ben ik wat lichter geworden", lachte Roglic bij Het Laatste Nieuws. "Ik ben wat huid kwijtgespeeld, maar ben ook wat stijf."

Roglic had ook nog een boodschap: "We moeten positief blijven en blijven lachen. In deze Giro is het overleven. Of zoals Rocky het zegt: 'It ain't about how hard you hit, but about how hard you can get hit' (Het gaat er niet om hoe hard je slaat, maar hoe hard je geraakt kunt worden, red.)."