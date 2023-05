Druk op Remco Evenepoel gelinkt aan Tour-deelname doet discussie losbarsten: "Gaat niet, je mag zeggen wat je wil"

Een Tour-deelname zonder druk, die piste werd geopperd na de Giro-opgave van Remco Evenepoel. De discussie over die optie is volop losgebarsten.

Ondertussen heeft Patrick Lefevere wel al duidelijk gemaakt dat Evenepoel niet naar de Tour gaat. Dat verhindert de gasten in Wielerclub Wattage niet om er verder over te discussiëren. "Zonder druk, dat gaat niet, je mag zeggen wat je wil. Als hij nu deelneemt, is die druk even hoog als wanneer hij perfect voorbereid aan de start staat."

Aan het woord: Tom Boonen. Tom Dumoulin bekijkt het dan weer anders. "De Tour niet rijden is toch net luisteren naar de druk die België en de hele wereld altijd op hem legt? Zal hij luisteren en zal hij alleen nog maar starten waar hij moet winnen? Zo werkt het niet. Dan wordt het een lange carrière, hoor."

INTERNE DRUK

"Het gaat niet alleen om de druk van buitenaf, er is ook de interne druk. Weet je hoeveel makkelijker het is voor Evenepoel als hij zelf denkt: "Ik heb covid gehad en ik verwacht er niet te veel van." Dat maakt veel meer uit dan wat de mensen thuis denken", is de Nederlander van mening.

Boonen merkt dan weer op dat dat niet de manier is waarop Evenepoel denkt. Dirk De Wolf treedt hem bij. "Evenepoel rijdt alleen om te winnen, niet om te leren of een ritje te pakken."