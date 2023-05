Eerder al de exit van Evenepoel en Hart, Giro nu nog een stuk meer onthoofd na opgave van volgende grote naam

De Giro gaat gebukt onder het afstappen van grote namen, vanwege verscheidene redenen. Evenepoel en Hart verlieten de koers al. Met Pedersen houdt ook één van de beste sprinters uit het deelnemersveld het voor bekeken.

De opgaves van Evenepoel (corona) en Geoghegan Hart (valpartij) hebben uiteraard grote impact op de strijd van het klassement. Het verstek van Pedersen is van een heel ander allooi, maar voor de organisatie zeker ook een tegenvaller. De Deen is niet voor niets een voormalig wereldkampioen en gevestigde waarde in de sprints en klassiekers.

Pedersen bezorgde Trek-Segafredo ook al ritwinst in deze Giro. Hij snelde naar de zege in de etappe van en naar Napels, waarin vluchters Clarke en De Marchi het lieten liggen in de slotkilometer. Pedersen reed ook nog top vier in vier andere ritten.

🚨 Unfortunately we have to report that @Mads__Pedersen won’t take the start at today’s stage of the #Giro.



Mads had a troubled night with a cough. He woke up this morning with a sore throat and tracheitis and is not fit to race.



Heal up, Mads 💪 pic.twitter.com/Hn6pgCWBaE — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 19, 2023

In de etappe naar Crans-Montana is de Scandinaviër niet meer van start gegaan. "Mads had last van een verkoudheid en kende een lastige nacht", meldt zijn ploeg. "Hij werd deze ochtend wakker met een zere keel en een luchtpijpontsteking en hij is niet fit genoeg om te koersen."