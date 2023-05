UPDATE Giro-organisatie met grote kopzorgen: knoop is doorgehakt nadat omstandigheden rit op de helling deden staan

Zijn het geen coronabesmettingen, dan zijn er wel andere kopzorgen voor de Giro-organisatie. De rit van vrijdag, gaat die überhaupt wel door?

Het moet één van de Giro-edities zijn in de meest slechte weersomstandigheden. De zon is zelden van de partij. Integendeel, vaak komt de regen met bakken uit de lucht vallen. Dat is op deze vrijdag niet anders. Het filmpje uit de wagen van Astana op weg naar de startplaats spreekt boekdelen. "We zwemmen naar de start. Wat een mooie dag!"

Er staan drie pittige beklimmingen op het programma die dus op een nat wegdek zouden moeten beklommen worden. Vooral de afdaling in aanloop naar de Croix de Coeur zou er glad bij liggen en er wordt niet meteen beter weer voorspeld. Volgens Tuttobici zouden de renners daarom gevraagd hebben om de klim over te slaan.

Aan de organisatie om te beslissen of de beklimming uit het parcours wordt genomen. Het is zelfs mogelijk dat het daar niet bij blijft. "Er is speculatie dat de rit helemaal niet zou starten", meldt Eurosport-presentatrice Orla Chennaoui. "Een andere optie is dat de starttijd en startplaats worden aangepast."

Speculation the race may not start at all today… — Orla Chennaoui (@SportsOrla) May 19, 2023

UPDATE: de organisatie heeft het Extreme Weather Protocol toegepast en de etappe ingekort tot een afstand van slechts 14u30. Een rit van slechts 74 kilometer gaat van start om 14u30, aan de voet van de Croix de Coeur. De finale blijft ongewijzigd.