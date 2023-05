VOORBESCHOUWING GIRO RIT 13: Het uitje naar Zwitserland moet voor vuurwerk tussen de topfavorieten zorgen

Halfweg de 2e week trekt de Giro weer de bergen in. Daarvoor maakt het zelfs een ommetje naar Zwitserland. Het wordt dus een belangrijke dag voor de klassementsrenners.

PARCOURS

In het noordwesten van Italië gaat het via Valle d'Aosta snel richting Zwitserland. Het begint al van bij de start op te lopen en uiteindelijk neemt het peloton de Gran San Bernardo (25,7 km aan 5%). In principe zouden ze tot boven rijden, maar door de sneeuw nemen ze de tunnel.

Ondertussen zit het peloton al in Zwitersland. Na de afdaling gaat het richting de Croix de Coeur. Die is 15,4 km lang en gaat 8,8% omhoog. Vooral de laatste stroken gaan bergop met percentages tot 13%.

Daarna komen de renners in een langere vallei. In Granges slaan ze linksaf voor de slotklim naar Crans-Montana. Die is 13,1 km lang en gaat 7,2% omhoog. Vooral in het begin zijn er de steilste stroken. Op de top vlakt het wat meer af en is er een tussenstuk. De finish ligt na 199 km in Crans-Montana.

FAVORIETEN

De rit naar Crans-Montana is een vijfsterrenrit. Dus de klassementsrenners zullen op de afspraak moeten zijn. Daardoor behoren ze meteen ook bij de kandidaat-winnaars. De kans dat de vroege vlucht slaagt, zal eerder klein zijn.

Roze trui Geraint Thomas moet vooral volgen. Zijn naaste belagers zijn Primoz Roglic (+2"), Joao Almeida (+22") en Andreas Leknessund (+35"). Al zal die laatste wellicht wegzakken. Het profiel van de etappe zal te zwaar zijn.

© photonews

De andere 3 zijn de grootste podiumkandidaten en vooral Roglic zal wellicht aanvallen. Thomas moet immers vooral volgen en Joao Almeida kiest liever voor zijn eigen tempo.

Verder van de klassementsrenners zijn er vooral nog outsiders. Er zijn Damiano Caruso, Lennard Kämna, Eddie Dunbar en Thymen Arensman en Laurens De Plus (ploegmaats van Thomas).

Ten slotte is het ook nog uitkijken naar enkele gevaarlijke klanten die al vroeger durven aan te vallen. Zo zijn er Jay Vine en Lorenzo Fortunato. Ook Jack Haig, Hugh Carthy, Thibaut Pinot en Santiago Buitrago kunnen ook vroeg aanvallen.