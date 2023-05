Veelbelovende Belg van Lotto Dstny stopt op 24ste al met koersen en daar is duidelijke reden voor: "Het is hard"

Viktor Verschaeve gaf bij de beloften duidelijk blijk van zijn potentieel, met een top 10 in de Baby Giro, een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en ritwinst in de Tour de Savoie Mont-Blanc. In 2021 volgde de stap naar de profs, maar bij de grote jongens zou een doorbraak er nooit komen.

Een aanslepende blessure bleef hem immers achtervolgen. Er werd vermoed dat het om een vernauwde slagader in de lies ging, maar meerdere operaties brachten geen soelaas. In 2023 zette Verschaeve hierdoor al een stap terug naar het Development Team. Enkele maanden later beëindigt hij zijn lijdensweg en zijn carrière.

From joining the Development Team in 2019 to winning a stage at the Tour Savoie and becoming pro in 2021, what a journey it has been together!



The team wishes you all the best for the future ahead, @VerschaeveV! pic.twitter.com/os1nFL8KCx