Wout Van Aert gaat voor een andere aanpak in de Tour de France: "De mindset zal heel anders zijn"

Wout Van Aert gaat met andere doelen naar de Tour de France dan in 2022. De groene trui is geen doel, maar wel het WK dat 2 weken na de Tour wordt verreden.

In 2022 reed Wout Van Aert een fenomenale Tour de France. Hij won 3 etappes, de groene trui en de superstrijdlust. Zo was hij alomtegenwoordig. Al had dat ook een keerzijde. "Een week later was ik geen mens meer", vertelde hij aan Wieler Revue. "Eindig je de Tour op een normale manier, kun je beter worden. Maar vorig jaar was het zo bijzonder zwaar."

Dit jaar zal Van Aert het anders aanpakken. De groene trui is geen doel. Wel de gele trui met Jonas Vingegaard en ritzeges. 2 weken na de Tour is er immers het WK in Glasgow en ook dat is een hoofddoel voor Van Aert.

"Het zal al enorm schelen dat je weet dat er 2 weken later nog een doel wacht", aldus Van Aert. "De mindset in Parijs zal heel anders zijn. Al kan ik ook in bergetappes winnen en dat ga ik niet laten schieten."