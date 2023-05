De Giro heeft een nieuwe rozetruidrager: "Dit was zeker niet het plan"

Bruno Armirail is de nieuwe drager van de roze trui. Zelf is de Franse kampioen tijdrijden compleet verrast.

Voor de 14e etappe stond Bruno Armirail op 18'37" van leider Geraint Thomas. De Fransman zat mee in de vroege vlucht die een vrijgeleide van het peloton kreeg, en was de bestgeplaatste in de kopgroep.

Uiteindelijk gaf het peloton meer dan 21 minuten aan de streep toe en zo was Armirail de nieuwe drager van de roze trui. "Ik ben compleet verrast", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Ik was meegegaan om voor de ritzege te gaan. De roze trui was zeker het plan niet."

Armirail is de 1e Franse rozetruidrager sinds Laurent Jalabert in 1999. Kan hij de leiderstrui nog langer dragen? "Zondag zal het richting Bergamo niet gemakkelijk zijn. We zullen goed moeten herstellen, want door de regen en koude is het een lastige etappe geweest", stond er op de website van Groupama-FDJ te lezen.