'Mark Cavendish neemt een drastisch carrièrebesluit'

Mark Cavendish (38) kondigt maandag zijn afscheid als profrenner aan. Dat meldt La Gazzetta dello Sport.

Dit seizoen rijdt Mark Cavendish voor Astana. Momenteel rijdt hij de Giro en wellicht wordt dat ook zijn laatste Giro. Volgens La Gazzetta dello Sport zal hij aan het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak hangen.

Cavendish zal dat nieuws volgens de Italiaanse krant maandag mogelijk tijdens een persconferentie bevestigen. Dan is het de 2e rustdag in de Giro.

In zijn carrière behaalde Cavendish 161 profzeges. Hij won onder meer 34 ritten in de Tour. Daarmee deelt hij het record met Eddy Merckx, wat hij komende zomer wil verbeteren. Cavendish won ook 2 keer de groene trui. Ook werd hij in 2011 wereldkampioen en won hij in 2009 Milaan-San Remo.