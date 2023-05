Pieter Serry zat mee in de vroege vlucht: "Maar het was verschrikkelijk"

Pieter Serry heeft tijdens de 14e rit met de vroege vlucht kunnen meeglippen. Alleen ging het niet altijd even gemakkelijk.

Er kon tijdens de 14e etappe in de Giro een omvangrijke kopgroep wegrijden. Onder meer Pieter Serry zat mee. "Nochtans voel ik me op dit moment niet de allerbeste Serry", zei hij bij Sporza. "Al ben ik wel gemotiveerd."

"Daarom ging ik ook mee in de vroege vlucht", ging Serry verder. "Op het einde sprong ploegmaat Davide Ballerini mee weg, waardoor ik even stoorzender moest spelen. Al voelde ik snel dat mijn benen last van de koude hadden." Serry reed uiteindelijk als 17e over de streep.

Onderweg moesten de renners over de Simplonpas en Serry vond die afdaling verschrikkelijk. "Ik zat te rillen op de fiets", aldus Serry. "Maar gelukkig was het beneden wat warmer."