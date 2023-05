Bruno Armirail blijft ondanks roze trui aan zijn taak vasthouden: "Dat was mijn rol en dat blijft zo"

De Fransman Bruno Armirail heeft onverwacht de roze trui in zijn bezit op de tweede rustdag. Maar de Fransman maakt zich geen illusies.

Bruno Armirail (29) heeft sinds de 14de etappe de roze trui in zijn bezit nadat hij de zegen kreeg van INEOS Grenadiers en Geraint Thomas. Toch denkt Armirail niet aan zijn eigen ambities.

Want met Thibaut Pinot, die aan zijn afscheidsjaar bezig is, heeft Groupama-FDJ nog een klassementsman. Die staat op momenteel 11de op 4'23" van zijn ploegmaat Armirail.

"Ik zal mijn roze trui zolang mogelijk proberen te behouden", zei Armirail op zijn persconferentie. Maar zodra ik mijn leiderstrui kwijtspeel, zal ik me 100 procent wegcijferen voor Thibaut Pinot.

"Dat was mijn rol in het begin van de Giro en dat blijft zo, ook al draag ik nu de roze trui. Met Thibaut kunnen we nog op een etappezege en een goed eindklassement jagen. Zelf kan ik misschien nog in de top 10, top 15 of top 20 eindigen."