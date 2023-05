Eerste top-10 voor Laurens Huys in de Giro, die criticasters ook op hun plaats zet

Laurens Huys werd zondag in de Giro knap achtste. De eerste top tien plaats voor de jonge Belg.

Voor de tweede keer in deze Giro zat Laurens Huys (24) mee in de goede ontsnapping. In rit 12 werd Huys nog elfde. In de 15de rit deed hij nog beter met een achtste plaats.

Zondag was er eindelijk eens goed weer in de Giro. "Het is al een heel zware Giro geweest. Al lees ik soms dat mensen doen alsof er niet wordt gekoerst. We hebben al heel hard afgezien en vandaag heb ik ook alles gegeven", zette Huys de criticasters op hun plaats bij Sporza.

Huys had zondag een plan, maar dat mislukte. Al is hij wel blij met zijn eerste top 10 in een grote ronde. "Ik ben nog maar vier jaar prof en ik had in mijn eerste jaar pech wegens covid."

Huys voelt zich dus elk jaar beter worden en sluit niet uit dat hij in deze Giro nog eens zal proberen om mee te zitten in de ontsnapping. "Dat laat ik afhangen van hoe ik de rustdag doorkom."