Van Wilder bewijst zichzelf in Giro na uitvallen Evenepoel, maar De Cauwer is duidelijk over zware derde week

Na het wegvallen van Remco Evenepoel in de Giro mag Ilan Van Wilder vrij zijn kans gaan. En dat lijkt voorlopig goed te lukken.

Ilan Van Wilder heeft de goede vorm te pakken in de Giro en staat momenteel nog altijd 16de plaats in het klassement, op 7'32" van leider Bruno Armirail. En zondag reageerde Van Wilder goed op de prikjes van de klassementsmannen.

Zo was Van Wilder meteen mee toen Joao Almeida even aan de boom schudde. Maar volgens José De Cauwer wacht het echte werk maar in de derde week, te beginnen met een loodzware etappe op dinsdag.

Mooie uitslag of goed eindklassement

"Maar we hebben wel vertrouwen in hem. Hij was mee met de klassementsmannen. Het oogt in elk geval mooi voor hemzelf. Het is een grote stap voor hem", zegt De Cauwer bij Sporza.

Volgens De Cauwer moet Van Wilder de komende dagen dan ook blijven proberen. "Hij moet proberen om er nog iets van te maken. Een mooie uitslag of een goed eindklassement. Zo kan hij bewijzen wat hij kan. Het worden belangrijke dagen voor hem."