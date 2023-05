Een ontgoochelde Remco Evenepoel komt terug op zijn opgave in de Giro en snoert de critici de mond

Remco Evenepoel is teruggekomen op zijn opgave in de Giro. Hij deed dat op Instagram. Het is een van zijn grootste ontgoochelingen in zijn carrière en ook had hij nog iets te zeggen op de negatieve reacties na zijn opgave.

Na een succesvolle week waarin Remco Evenepoel de tijdritten won en de roze trui droeg, moest hij opgeven. Hij had een coronabesmetting opgelopen en dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. "Het was een brutaal einde van iets wat een mooi verhaal had kunnen worden", schreef hij op Instragram. "6 maanden van volledige voorbereiding voor alleen deze race. Opofferingen, lange dagen in de regen, lange periodes weg van huis." Alles verliep volgens plan, ging het verder. Maar dan kwam die coronabesmetting. Wat Evenepoel zonder problemen kon aanvaarden. "Wat wel moeilijk te aanvaarden is, is al het valse en negatieve commentaar dat ik kreeg nadat ik de wedstrijd moest verlaten. Ik ben niet het type persoon dat zich gaat verstoppen of bang is om te verliezen", was hij duidelijk voor de critici. Ook gaf Evenepoel nog een medische update. Hij onderging enkele bijkomende testen om gevolgen van die besmetting te kunnen uitsluiten. Er kwam niets nieuws aan het licht en zo kreeg hij het groene licht om opnieuw te trainen. "Zo kan ik nieuwe doelen stellen en kan ik er een mooi 2e deel van een al mooi seizoen aan breien", besloot hij. Dit bericht op Instagram bekijken Remco Evenepoel (@remco.ev)