Ook INEOS Grenadiers blijft in de Giro in de klappen delen: Geraint Thomas verliest een luxeknecht

Pavel Sivakov heeft de Giro moeten verlaten. Na een val eerder in de Giro bleef hij last ondervinden.

In de 11e rit was er in een afdaling een val in het peloton. Onder meer Tao Geoghegan Hart, Geraint Thomas en Pavel Sivakov kwamen ten val. Geoghegan Hart moest opgeven, terwijl Thomas en Sivakov verder konden.

Sivakov had vooraf wel nog wat klassementsambities, maar door die val kon hij daar een streep door trekken. In de 11e rit verloor hij bijna 14 minuten. Wel kon hij nog altijd belangrijk voor Thomas zijn.

Maar de Fransman bleef last hebben van zijn schouder en in de 16e rit kneep Sivakov de remmen dicht. Zo moet Thomas het met een ploegmaat minder stellen. Eerder verloor hij al Geoghegan Hart en Filippo Ganna. Thymen Arensman, Laurens De Plus, Ben Swift en Salvatore Puccio zijn wel nog in koers.