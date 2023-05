Arne Marit diep ontgoocheld na een gemiste sprintkans: hij beschrijft wat er fout liep

Arne Marit probeerde zich te mengen in de massasprint in de 17e rit, maar hij kende pech. Zo kon hij niet zijn 1e zege in de Giro boeken.

Eerder werd Arne Marit al eens 4e in de Giro. Dat was zijn dichtste notering in een sprintersetappe. In de 17e rit zag hij een mooie kans om beter te doen.

"Het was een grote strijd om hier te komen", vertelde Marit aan Eurosport. "Ik heb hier 2 weken in de bergen voor gestreden en had mijn gedachte op deze etappe gericht. Alles ging perfect en ik voelde mij de hele dag goed. Ook had ik de benen om te winnen."

Marit probeerde zich goed te plaatsen en na de laatste bocht zat hij in een uitstekende positie. Hij zat in het wiel van ritwinnaar Alberto Dainese. "Ik voelde de power in mijn benen op 250 meter van de finish en voelde dat ik voor het eerst een rit in een grote ronde kon winnen", aldus Marit.

Maar toen liep het mis en weg waren de kansen voor Marit. "Toen ik mijn sprint aan ging, viel mijn ketting eraf. Ik viel nog bijna over mijn stuur, maar gelukkig bleef ik recht", beschreef hij het voorval.

Uiteindelijk finishte Marit als 12e in Caorle. Enorm ontgoocheld bleef hij met lege handen achter. Voor de volgende sprintkans wordt het wachten tot zondag. Dan is er de slotetappe met start en aankomst in Rome.