Laurens De Plus staat in de top 10 in de Giro en spreekt zich uit over zijn kopman

Laurens De Plus staat 10e in het Giro-klassement. Zijn eigen klassement is niet het hoofddoel, maar wel dat van zijn kopman Geraint Thomas.

De 16e rit was een belangrijke rit voor de klassementsrenners. Onderweg legde Jumbo-Visma een hoog tempo op. Nadien nam UAE Team Emirates het initiatief over.

"Uiteindelijk werd het een man-tegen-mangevecht", vertelde Laurens De Plus via INEOS Grenadiers. "Geraint Thomas deed het heel erg goed en we kunnen daar vertrouwen uit putten." Thomas reed samen met Joao Almeida weg en werd uiteindelijk 2e. Ook pakte hij de roze trui weer over. Primoz Roglic kreeg dan weer een tik en verloor 25 seconden.

"Ondertussen zitten we in de 3e week en je ziet Thomas echt groeien", ging De Plus verder. "Ik kijk echt uit naar de komende dagen."

De Plus staat zelf ook nog goed in het klassement. Hij staat 10e en volgt op 4'32" van leider Thomas. Zijn klassement is geen doel op zich, maar de Giro met Thomas winnen wel. "Zelf voel ik me moe. Het is een kwestie van rusten en zo goed mogelijk herstellen", besloot De Plus.