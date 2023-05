"Man, ik was slecht": een bijzondere inkijk in de rollercoaster aan emoties die Remco Evenepoel beleefde in de Giro

Een overwinning in een tijdrit: daar nam Remco Evenepoel mee afscheid aan de Giro. Tal van emoties gingen gepaard met zijn deelname aan de eerste grote ronde van het jaar.

Er waren zijn twee ritzeges, de dagen in de roze leiderstrui en... zijn abrupte opgave. Streamz, het Vlaamse videostreamingsplatform van Telenet en DPG media, legde het vast op beeld en lanceert vandaag de proloog van 'Rainbow Remco', de voorloper van een driedelige documentaire die later te zien zal zijn.

Average Rob werkte mee aan 'Rainbow Remco'. Er is te zien hoe Evenepoel al onraad vermoedt en vraagt naar de dokter wanneer hij last heeft van een verstopte neus. "Man, ik was slecht", zegt de Belgische kampioen tijdrijden na zijn nipte winst in Cesena. "Ik reed 20 watt minder dan ik wilde."

HARD TERUGSLAAN

Nadien volgde dan het noodlottige nieuws: Evenepoel had positief getest op corona en moest de koers verlaten. "Ik heb al een paar keer gehuild. Sorry hé, jongens", zegt hij nog aan zijn ploegmaats. Zijn strijdlust is hij wel nog niet verloren. "Ik ga dubbel zo hard terugslaan", vertelt Evenepoel in een gesprek met Average Rob.