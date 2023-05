Nog 2 renners voor Soudal Quick-Step in de Giro: "Dit mogen we zeker niet beginnen doen"

Soudal Quick-Step zit nog met 2 renners in Giro. Toch blijft de sfeer uitermate goed zitten.

"Ik denk dat we elk 6 man ter beschikking hebben", vertelde Pieter Serry aan Sporza. "Ploegleiders, verzorgers, een chef-kok... Iedereen is gebleven. We hebben zelfs nog een eigen matras. Chapeau dat de ploeg ons zo geweldig steunt."

Ook blijft de sfeer tussen Ilan Van Wilder en Serry goed zitten. "Het komt er nu op aan om geen ruzie te maken", ging Serry verder. "Dat zou het alleen maar deprimerend maken. Gelukkig komen we goed overeeen."

's Avonds moeten Van Wilder en Serry samen aan een klein tafeltje zitten. "Eigenlijk is het een triestig tafereel om te zien: 2 renners aan zo'n klein tafeltje", aldus Serry. "Maar slapen doen we niet samen. We zitten elk apart op een kamer en zien elkaar al genoeg."