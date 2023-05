Soudal Quick-Step zit nog met 2 renners in koers: "Gelukkig kunnen we hiervoor nog gaan"

Soudal Quick-Step heeft nog 2 renners in de Giro. Toch hebben ze nog altijd een doel: Ilan Van Wilder aan een zo goed mogelijk klassement helpen.

Na de opgaves van Remco Evenepoel, Jan Hirt, Josef Cerny, Mattia Cattaneo en Louis Vervaeke (allen corona) en Davide Ballerini (ziek) telt Soudal Quick-Step nog 2 renners in de Giro. Ilan Van Wilder en Pieter Serry proberen er nog het beste van te maken.

Zo rijdt Ilan Van Wilder goed mee bergop en heeft hij nog altijd uitzicht op een plaats in de top 10. "Ik probeer Van Wilder zo goed mogelijk bij te staan", vertelde Serry aan Het Nieuwsblad. "Op de Monte Bondone kon ik tot de laatste 20 km bij hem blijven. Het is mooi dat we samen voor een doel kunnen gaan. Mochten we dat niet hebben, zou het helemaal erg zijn."

Eerder gaf Van Wilder al aan dat de top 10 geen doel is. Hij wil vooral genieten en zo lang mogelijk de favorieten volgen. Het zal geen ramp zijn als hij de top 10 niet haalt.