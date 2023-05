VOORBESCHOUWING GIRO RIT 17: Krijgen we (eindelijk) nog eens een kans voor de sprinters?

In de moordende slotweek is er nog tijd voor een vlakke etappe. Zo krijgen de sprinters eindelijk nog eens een kans in deze Giro.

PARCOURS

Biljartvlak is de etappe niet, want startplaats Pergine Valsugana ligt in een vallei. Wel volgt het parcours de hele tijd de vallei richting de vlakte rond Treviso. Zo gaat het eerst hoofdzakelijk in dalende lijn.

Eens voorbij Rosa en Treviso zet het koers richting aankomstplaats Caorle. Vanaf badplaats Lido di Jesolo trekt het peloton langs de kust richting de aankomst.

In de slotkilometers is het wel nog opletten, want de renners maken nog een lus in de straten van Caorle. Er zijn nog een rotonde en 4 scherpe bochten.

FAVORIETEN

In principe is rit 17 voor de spurters. Voor de weinige kansen die ze hebben, zullen de sprintersploegen zeker nog eens een inspanning willen doen.

Jonathan Milan zal zijn paarse puntentrui extra glans willen geven door zijn 2e zege in deze Giro te boeken. Ook Pascal Ackermann zal voor de 2e keer willen winnen. Michael Matthews kan ook zijn 2e zege pakken.

Dan zijn er ook nog Mark Cavendish, Fernando Gaviria en Vincenzo Albanese die graag nog etappe zouden willen meepikken. Ook is er nog Alberto Dainese die zich mogelijk zal plaatsen. En wat met Arne Marit? Hij werd al eens 4e.

© photonews

Ten slotte zijn er nog 2 mogelijk obstakels voor de spurters: de wind en de vroege vlucht. In de streek is het daar nogal vrij open en de laatste 30 km zijn langs de kust, maar de nationale weerdiensten voorspellen tijdens de etappe weinig wind. Dus de kans op waaiers lijkt eerder klein.

Een ruime kopgroep kan roet in het eten van de spurters gooien, maar door het dalende karakter tijdens het 1e deel van de etappe, is het moeilijker om weg te rijden. De sterren staan voor de spurters met andere woorden gunstig.