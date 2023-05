🎥 Filippo Zana troeft Thibaut Pinot af, Joao Almeida verliest tijd na betere dag van Primož Roglič

In de 18de etappe van de Giro heeft de Italiaan Filippo Zana de ritzege gepakt. IN de strijd tussen de klassementsmannen heeft Joao Almeida tijd verloren op Primož Roglič en Geraint Thomas.

De strijd om in de vlucht te raken was weer pittig in de achttiende etappe. Bergtrui Ben Healy probeerde in de eerste vlakke 30 kilometer weg te geraken, maar dat lukte niet. Healy betaalde dat meteen cash op de eerste beklimming.

Uiteindelijk geraakte een groep met onder meer Pinot, Gee, Barguil, Paret-Peintre en Zana weg. In het peloton was Primož Roglič even achterop geraakt, INEOS Grenadiers versnelde al op 130 kilometer van de meet met De Plus.

Uiteindelijk leverde het niets op, maar het was toch een eerste waarschuwing. De kopgroep kreeg meer dan 6 minuten, Pinot glipte bijna in de roze trui. INEOS-Grenadiers ging dan toch op kop rijden met De Plus en Arensman, de voorsprong slonk weer terug naar 4 minuten.

Zana wint, Almeida verliest tijd

Op zo'n 7 kilometer van de streep versnelden Kuss en Roglič, enkel Thomas en Dunbar konden nog volgen. Almeida bleef samen met Vine op enkele seconden hangen. Intussen sprintten Zana en Pinot voor de zege, de Italiaan haalde het nipt.

Roglič en Thomas bleven goed samenwerken, Almeida was intussen voorbij de geloste Dunbar gegaan. Almeida was de verliezer van de dag, hij verloor 21 seconden op Thomas en Roglič.

