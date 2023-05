Herboren Laurens De Plus blijft verbazen in de Giro, maar ploegleiding is duidelijk over ambities

Laurens De Plus heeft zich alweer uit de naad gewerkt voor roze trui Geraint Thomas. De Belg staat ook nog altijd in de top tien in het klassement.

Niet alleen Ilan Van Wilder maakt indruk in de Giro, ook Laurens De Plus is nog altijd heel sterk bezig. Donderdag verzette hij samen met de Nederlander Thymen Arensman erg veel werk voor roze trui Geraint Thomas.

"Laurens De Plus deed een geweldige job, ongelooflijk!", zei ploegleider Matteo Tossato bij Sporza. "Na 2 (moeilijkere) jaren rijdt Laurens nu al een heel seizoen op een hoog niveau. Ik ben heel blij voor hem."

Klassement voor De Plus is onbelangrijk

De Plus staat ook nog altijd tiende in het klassement, nadat hij slechts 3 seconden na Van Wilder binnen kwam. En De Plus heeft ook nog een mooie voorsprong op de renners die net na hem staan in het klassement.

Toch is de klassement onbelangrijk voor INEOS-Grenadiers. "Zijn grootste doel is om Geraint Thomas maximaal te ondersteunen. Dat is trouwens het doel van de hele ploeg", zei Tossato nog. Al zou de ploeg wel blij zijn met de top tien plaats voor De Plus.