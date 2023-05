Roze trui Geraint Thomas niet op zijn gemak in de Giro: "Ik vreesde voor mijn leven"

Geraint Thomas viert donderdag zijn 37ste verjaardag in de roze trui. De Welshman was vooral blij dat hij de sprintersetappe van woensdag veilig was doorgekomen.

Na de stevige bergrit van dinsdag konden de klassementsrenners even op adem komen met een sprintersetappe op woensdag. Maar dat was toch stressvoller dan het leek voor leider Geraint Thomas. "Het was niet de meest aangename dag, althans de laatste vijftien kilometer", zei Thomas bij Eurosport. De roze trui kwam op 7 kilometer van de streep naar voren met zijn ploegmaats en liet zich in de veilige zone van de laatste 3 kilometer weer naar achter zakken. "Om eerlijk te zijn vreesde ik voor mijn leven. Die sprinters zijn gewoon gestoord. Ze zitten overal en je hebt geen idee wat ze gaan doen. En die lead-outs die zich terug laten zaken door het midden. Ik ben gewoon blij dat ik er zonder kleerscheuren door ben gekomen." Strijd voor het roze Thomas verdedigt de komende drie dagen een voorsprong van zo'n halve minuut op Roglič en Almeida. En voor Thomas zijn beiden gevaarlijk. "Ze zijn allebei geweldige tijdrijders. Ik ben voor beiden bang om eerlijk te zijn." "De etappe van vrijdag ziet er voor mij uit als de koninginnenrit. Dankzij mijn ervaring heb ik het vertrouwen en geloof dat ik kan winnen. Ik laat mij niet uit mijn evenwicht brengen."