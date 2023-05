🎥 "De Giro op zijn best": rivalen voor het bergklassement spelen kat en muis: "Absolute legende"

Tijdens de 19e rit in de Giro zijn Ben Healy en Thibaut Pinot een serieuze strijd voor de bergtrui aan het leveren. Het zorgde al voor heel wat stress in het peloton en voor heel wat hilariteit op de sociale media.

Thibaut Pinot heeft momenteel de bergtrui in zijn handen. Hij heeft 227 punten. Ben Healy is de vorige eigenaar van de blauwe trui en heeft 63 punten achterstand, maar geeft zich niet zomaar gewonnen.

De slag voor de vroege vlucht hadden beide renners gemist, maar dat deerde Healy niet om aan te vallen. Pinot ging er met de hulp van een ploegmaat achter. Pinot haalde de Ier met heel wat moeite bij en ze gaven elkaar een handshake. Healy had een enorme smile op zijn gezicht, maar Pinot kon er minder mee lachen.

Het peloton haalde het duo weer bij, maar Healy had nog steeds zin voor avontuur en ging er opnieuw vandoor. Pinot was deze keer er sneller bij en het peloton haalde hen weer in. Salvatore Puccio die het peloton leidde kon niet echt lachen met de vele aanvallen, terwijl Rohan Dennis er wel nog de humor in zag.

🚴🇮🇹 | Thibaut Pinot moet toch nog een keer achter Ben Healy aan. Hij krijgt vervolgens op zijn kop van INEOS, die elke keer moet gaan rijden, en wordt uitgelachen door Rohan Dennis. De Fransman lijkt het niet leuk te vinden. 😅😅 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ttz5gIqj77 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 26, 2023

Op de sociale media zorgden de aanvallen voor veel hilariteit. "Healy bezorgt stress bij Pinot en Healy en Pinot zorgen voor nervositeit in het peloton. De Giro op zijn best", klonk het. Of nog: "Healy stond op met de gedachte om het hele peloton te trollen. Een absolute legende."

You got to love Ben Healy, he stresses @ThibautPinot and Pinot and Pinot stresses the peloton. Salvatore is pissed because he is forced to chase early in the race. 😂😂😂 #Giro at it best. — The nth billionaire (@SirSmart) May 26, 2023