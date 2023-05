🎥 Santiago Buitrago zegeviert op Tre Cime di Lavaredo, de klimtijdrit gaat over het duel in de Giro beslissen

Santiago Buitrago heeft de 19e rit in de Giro gewonnen. Hij won boven op Tre Cime di Lavaredo. In het klassement pakte Primoz Roglic nog enkele seconden op Geraint Thomas. De klimtijdrit zal beslissen wie van beide wint.

De 19e rit in de Giro was de koninginnenrit met aankomst boven op de gevreesde Tre Cime di Lavaredo. Het was een monsteretappe met 5 beklimmingen, maar dat deerde enkele avonturiers niet.

Het duurde een hele tijd vooraleer een kopgroep ontstond. Uiteindelijk reden 15 renners weg, met daarbij onder meer opnieuw Derek Gee. Maar ook Magnus Cort, Larry Warbasse en Santiago Buitrago behoorden tot de kopgroep. Ze kregen een vrijgeleide in het peloton waar INEOS Grenadiers de controle had.

Ben Healy had de slag gemist, maar wou toch nog kans maken op de bergpunten en de daarbijhorende bergtrui en viel aan. De leider in dat klassement, Thibaut Pinot, haalde hem bij en samen werden ze weer opgeslokt door het peloton. Daar kon niet iedereen de actie van het duo smaken.

Ondertussen was het verschil al meer dan 7 minuten. Zo kwam Buitrago in de top 10 van het algemeen klassement binnen.

Ook roken ze in de kopgroep hun kans. Warbasse ging op de Tre Croci zijn kans, maar Buitrago, Cort en Gee sloten later aan. Gee deed op Tre Cime di Lavaredo een gooi naar de zege, maar Buitrago hield hem in het vizier. Buitrago liet Gee eerst nog wat sudderen, maar op 1,5 km van de streep schoot hij toch van de Canadees weg en reed hij naar de zege voor Gee en Cort.

🚴🇮🇹 | Wat een mooie overwinning voor Buitrago. Hij mag de handen in de lucht steken op Tre Cime di Lavaredo! 🙌🇨🇴 #Giro ⁣⁣⁣⁣⁣⁣

📺 Koers kijk je op discovery+⁣ pic.twitter.com/KUmtRdOxft — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 26, 2023

In de groep der favorieten wachtten ze de slotkilometers af. Geraint Thomas liet zijn ploeg op kop rijden. Joao Almeida nam even over. Op minder dan 2 km van de streep viel Primoz Roglic aan. Thomas volgde vlot en even later sloot ook Almeida aan.

Thomas viel in de laatste honderden meters nog aan. Almeida moest meteen passen en verloor daar wellicht al zijn kansen op de eindzege, terwijl Roglic op een gaatje bleef zitten. De Sloveen hield vol en ging er in de slotmeters nog op en over. Hij pakte 3 seconden op Thomas en blijft zo in de running voor de eindzege.