🎥 Zit er een reukje aan de zege van Filippo Zana?: maar beelden doen de wenkbrauwen fronsen

In de finale van de 18e rit in de Giro rekende Filippo Zana af met Thibaut Pinot. Zo bracht de Italiaanse kampioen de rest van het land in een delirium.

Al zijn er wel beelden eerder in de rit die niet koosjer zijn. Zana ging een bidon halen en de ploegleider bleef wel heel lang de bidon vasthouden. Ondertussen kwam Zana ook korterbij de kopgroep. Dat gebeurde 2 keer en vooral de 2e keer werd Zana bevoordeeld.

I love the aspect of a national champion winning on his home roads, whether it's ahead of Thibaut or not.



But at some point, you may wonder if the team car should get the win too, after all it helped Zana massively, especially the second time round... @UCI_cycling#Giro pic.twitter.com/NWLbh1IoqZ