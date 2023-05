Analist merkt iets op bij Primoz Roglic: "Heel kleine tekenen vertoonden dat er wat was"

Er hangt al een hele Giro mist rond Primoz Roglic. Robbie McEwen heeft nog iets nieuws opgemerkt, maar ziet ook dat er verbetering is.

Primoz Roglic viel al een paar keer in deze Giro en in de bergrit naar Monte Bondone kon de Sloveen Joao Almeida en Geraint Thomas niet volgen. Uiteindelijk verloor hij 25 seconden. Robbie McEwen ziet aan de rijstijl dat Roglic ver van zijn beste vorm verwijderd is. Al ziet hij het ook positief in.

"Ik denk dat Roglic na zijn recente val blij zal zijn", vertelde McEwen bij Eurosport. "Hij gaat vooruit. Ik heb goed op zijn stijl gelet terwijl hij op de fiets zit en aan hele kleine tekenen kun je zien dat er wat was. Toen hij onlangs werd gelost, zag je zijn rechterbeen vrij ver naar rechts uitschieten. Als je het met zijn normale stijl vergelijkt."

"Het lijkt erop dat hij nog tekenen van een blessure vertoont", ging de voormalige Lotto-renner verder. "Maar hij is aan het verbeteren en dat zal hem een boost geven. Hij zal uitkijken naar de rit van vrijdag."