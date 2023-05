José De Cauwer blijft over Primoz Roglic twijfelen: "Reed hij wel rap genoeg?

Primoz Roglic is in de Giro wel naar plaats 2 in het klassement gesprongen, maar tegenover Geraint Thomas heeft hij geen tijd kunnen goedmaken. José De Cauwer blijft aan hem twijfelen.

Vooralsnog was het nog niet echt de Giro van Primoz Roglic. Hij viel onderweg al een paar keer en in de bergrit naar Monte Bondone kreeg hij een tik. In de bergrit naar Val di Zoldo probeerde hij dat goed te maken. Joao Almeida verloor tijd, maar roze trui Geraint Thomas gaf geen krimp. "Op de steilere stukken lijkt Thomas een iets grotere versnelling te rijden dan Roglic", vertelde José De Cauwer aan Sporza. "Maar hij zat heel gemakkelijk en rap in het wiel van Roglic. Dat deed Roglic beslissen om niet vol door te gaan en om zelf niet op een counter te lopen." Dat zorgde er onder meer voor dat Sepp Kuss, de luxeknecht van Roglic, kon terugkeren. Volgens De Cauwer kon Kuss gemakkelijk mee. "Toen Roglic aanviel, liet Kuss het gat wat vallen", aldus De Cauwer. "Thomas kwam vrij vlot weer bij Roglic die bleef doorrijden, maar toch keerde Kuss gemakkelijk terug. Ik weet niet of we dan een goede Roglic hebben gezien." "Roglic moet dan ook gedacht hebben: 'Kuss is hier terug, rij ik dan rap genoeg'. De Sloveen reed inderdaad niet rap genoeg, toch niet om Kuss eraf te rijden", besloot De Cauwer.