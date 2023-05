Laurens De Plus beseft dat hij voor een belangrijke tweedaagse staat: "Hij zal alles geven"

Laurens De Plus is luxeknecht bij INEOS Grenadiers voor Geraint Thomas. Volgens de Belg wordt het mogelijk het laatste klassement dat Thomas ooit in zijn carrière zal rijden.

Al enige tijd staat Laurens De Plus in de top 10 in de Giro. Na 18 ritten staat hij 10e en op 5'52" van leider Geraint Thomas.

De Plus haalde al enkele keren aan dat een top 10-plaats in Rome voor hem niet hoeft. "Ik zou liever de beste ploegmaat van de Giro zijn dan in de top 10 te eindigen", vertelde hij aan Sporza.

Die beste ploegmaat moet dan voor Thomas zijn. Die probeert voor het eerst de Giro te winnen. "Als ploeg is het ongelooflijk moeilijk om een grote ronde te winnen", weet De Plus. "Ik ben er al enkele keren dichtbij geweest in het verleden."

"Misschien wordt het wel het laatste klassement ooit van Thomas in zijn carrière", stelt De Plus. "Hij zal in de laatste 2 sleutelritten alles geven. Het zou ook een droom zijn om deze Giro met Thomas te winnen."