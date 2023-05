Nairo Quintana is na de tramadolaffaire nog steeds op zoek naar een ploeg: "Meer dan een utopie"

Nairo Quintana is nog steeds op zoek naar een ploeg. Dat lijkt steeds moeilijker te worden. Vooral omdat hij het zichzelf extra moeilijk had gemaakt.

In 2022 kreeg Nairo Quintan te horen dat zijn contract bij Arkéa Samsic niet werd verlengd. Eerder had hij in de Tour op tramadol positief getest. Officieel stond dat product niet op de dopinglijst van het Wereldantidopingagentschap WADA, maar de UCI had gebruik wel verboden.

Quintana bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar een nieuwe ploeg, maar vond die nog niet. Dat zou nog lang kunnen duren. Volgens journalist Chris Marshall-Bell wil hij een contract van 2 jaar. "Op zijn leeftijd is dat vergezocht", meldde hij bij CyclingUpToDate.

"Dat Quintana op het einde van het jaar bij een ploeg onder contract is, is eerder een utopie. Toen hij bij het TAS in beroep ging, ging hij tegen de UCI en de andere organisaties in. Daardoor ligt het voor hem zeer ingewikkeld om een nieuw team te vinden", klonk het nog.