Wordt dit het cruciale verschil in de Giro?: "Dan wordt het wel heel moeilijk voor Roglic en Almeida"

Geraint Thomas, Primoz Roglic en Joao Almeida vechten onderling uit wie de Giro zal winnen. Er staan nog 2 cruciale ritten op het programma.

De roze trui is momenteel in het bezit van Geraint Thomas. Hij heeft 29 seconden voorsprong op Primoz Roglic en 39 seconden voorsprong op Joao Almeida.

Vrijdag is er de koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo. Het is het beste voor Roglic en Almeida dat de voorsprong van Thomas niet groter wordt. Zelfs een halve minuut zou al fataal kunnen zijn. "Dan zou het voor hen heel moeilijk worden", aldus José De Cauwer bij Sporza.

"Is er iemand bij die zich zo zeker voelt om met een halve minuut achterstand naar een tijdrit te gaan?" vroeg De Cauwer zich af. Roglic zal wellicht nog eens denken aan de Tour van 2020 toen hij in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles alsnog het geel verloor. Net als in die Tour zal de Giro van 2023 met een klimtijdrit beslist worden. De finish ligt boven op Monte Lussari.