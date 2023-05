🎥 Alberto Contador verkent de klimtijdrit in de Giro: "Wellicht de zwaarste ooit"

Alberto Contador heeft de klimtijdrit in de Giro verkent. Volgens hem is het wellicht de zwaarste ooit voor een grote ronde.

Voor Eurosport ging Alberto Contador op pad. Hij werkte de klimtijdrit in de Giro af en zag enorm af. Boven op Monte Lussari sprak zijn reactie boekdelen: "Mamma Mia!"

Op Twitter reageerde Contador ook. "Ik presenteer u wellicht de zwaarste klimtijdrit in de geschiedenis van een grote ronde", was hij duidelijk.

Os presento probablemente la cronoescalada más dura de la historia en una gran Vuelta. El Monte Lussari, etapa decisiva del @giroditalia pic.twitter.com/uNqQpWUNUm May 26, 2023

Tijdens de verkenning sprak Contador over enkele belangrijke keuzes en punten. "Start je met tijdritfiets of een gewone fiets", klonk het. "En ook het verzet is belangrijk. Ik raad achteraan een 34 of 35 aan." Contador reed tijdens de verkenning met een 33 achteraan en 37 vooraan, maar stond de hele tijd op de pedalen."

"Ook is het opletten voor het laatste stuk", ging Contador verder. "Als je in het tussenstuk ervoor niet goed hersteld bent, dan kan je hier nog veel tijd verliezen."