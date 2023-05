Patrick Lefevere is geen fan van de parcoursbouwer in de Giro: "Ik snap dit niet"

Patrick Lefevere heeft kritiek op het Giro-parcours. Hij snapt de fascinatie voor extreme stijgingspercentages niet. "Die baren alleen maar een muis", weet hij.

Hoe het parcours in de Giro is uitgetekend, is Patrick Lefevere 300% tegen. Zo liet hij in Het Nieuwsblad optekenen. Zo snapt hij de fascinatie voor de extrem stijgingspercentages niet. "Deze Giro heeft ook het bewijs geleverd: hoe steiler de berg, hoe vaker die een muis baart."

Ook dat de Giro verschillende extreme cols achter elkaar zet, vindt Lefevere geen goed idee. "Het verlamt de koers nog meer", vindt hij.

Lefevere gaf het voorbeeld van de koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo. "Hoeveel strijd hebben we tussen de favorieten gezien", vroeg hij zich af. "Anderhalve kilometer. Ben Swift en Salvatore Puccio zijn sterke renners, maar het is niet normaal dat zij tot aan de sltoklim op kop van het peloton rijden."