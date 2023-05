Bauke Mollema uit felle kritiek op organisatie van de Giro: "Waardeloos, maar dat is de Giro"

Bauke Mollema reed geen al te opvallende Giro. Maar dat hij samen met de rest van het peloton nog naar Rome moet, kan er bij de Nederlander niet in.

De voorlaatste etappe van de Giro eindigde op de moordende Monte Lussari met een klimtijdrit. De Giro trekt voor de laatste etappe dan meestal naar Milaan en Verona, maar dit jaar niet.

Lange transfer op laatste dag

Want voor het eerst sinds 2018 eindigt de Giro nog eens in Rome. Vanaf de Monte Lussari is dat een transfer van meer dan 700 kilometer die zondagochtend met het vliegtuig gemaakt moest worden.

Iets wat Bauke Mollema niet zag zitten. "Jammer dat we nog naar Rome moeten" ,zei hij bij Eurosport. "Wat een waardeloze transfer weer, op zondagochtend met het vliegtuig. Maar dat is de Giro."

In de Tour is zo'n lange transfer echter vaste kost als de voorlaatste etappe in de Alpen of Pyreneeën wordt gereden en de renners voor de laatste etappe dan nog naar Parijs moeten voor de slotrit.