Heeft INEOS Grenadiers het in de Giro laten liggen?: "Ik heb geen enkele tactische zet gezien"

Geraint Thomas is leider af in de Giro en zal in principe de Giro niet winnen. Het verschil is 14 seconden en heeft INEOS Grenadiers het dan ergens laten liggen?

Het verschil tussen Primoz Roglic en Geraint Thomas is 14 seconden. Dat is het op 2 na kleinste verschil in de Giro ooit. "Ik heb het vaker gezegd, maar INEOS Grenadiers had meer met zijn overwicht in het klassement moeten spelen", stelde José De Cauwer bij Sporza. "Als je ziet hoe Thymen Arensman nog rondreed. Ze zijn er helemaal vanuit gegaan dat Thomas zou winnen. En uiteindelijk verliest hij toch." Waar had Thomas het dan laten liggen? In de rit naar Tre Cime di Lavaredo misschien? "Misschien wel en misschien hadden ze ook iets meer moeten durven", ging De Cauwer verder. "Maar wie heeft in deze Giro wel gedurfd? Enkel de tijdrit zorgde ervoor dat Roglic de Giro heeft gewonnen en eigenlijk hebben we geen enkele tactische zet gezien."