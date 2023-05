🎥 Charlotte Kool geeft haar eindzege in de RideLondon Classique nog wat meer glans

Charlotte Kool heeft de RideLondon Classique gewonnen. Ze won als leidster ook de slotetappe.

De slotetappe van de RideLondon Classique was in het centrum van London en de aankomst lag ter hoogte van Buckingham Palace. De etappe was ruim 91 km lang en bestond uit 8 plaatselijke ronden.

Het duurde even vooraleer een kopgroep kon wegrijden. Daardoor konden de favorieten bonificaties bij de tussensprints pakken. Chloe Dygert pakte de volle buit bij de 1e tussensprint en kwam zo tot op 7 seconden van leidster Charlotte Kool.

Nadien konden toch 3 rensters wegrijden. Ze reden een minuut weg en zo waren ook de bonificatieseconden weg. In de finale werd het tempo in het peloton opgevoerd. De koplopers werden in de slotronde gegrepen.

De sprintersploegen zorgden ervoor dat er niemand meer kon wegrijden. Voor Kool werd de sprint perfect aangetrokken en ze maakte het ook af. Zo stelde ze haar eindzege veilig. Ze won de etappe voor Dygert en Maike van der Duin.