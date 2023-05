De 'Poulidor van de Giro': revelatie eindigt maar liefst 8 keer 2e in de voorbije editie

Derek Gee is een van de protagonisten van de voorbije Giro. Het leverde hem de Prijs voor de Superstrijdlust op. Al had hij daarvoor wel 8 2e plaatsen nodig.

Tijdens de voorbije Giro trok Derek Gee maar liefst 7 keer in de aanval. 6 keer kon hij wegblijven uit de greep van het peloton en deed hij mee voor de dagzege, maar de Canadees had weinig geluk. Hij reed 4 keer als 2e over de finish en ook was hij 2 keer 4e.

Gee had een onuitputbare aanvalslust in de Giro en dat leverde hem de Prijs voor de Superstrijdlust op. Die prijs werd door het publiek die hem in deze Giro ontdekte verkozen. Toch een mooie troostprijs.

Al dat aanvallen leverde Gee ook goede noteringen in de nevenklassementen op. Door al zijn ereplaatsen was hij de 1e achtervolger van Jonathan Milan in het puntenklassement. Ook raapte hij vele bergpunten op en daardoor was hij 2e in het bergklassement.

Ook reed Gee op Thomas Champion na het meeste vluchtkilometers bij elkaar. Op de slotdag ging Toms Skujins hem in het tussensprintklassement nog voorbij.

Zo eindigde de Canadees in 4 nevenklassementen op plaats 2. Met zijn 4 2e plaatsen komt hij zo aan 8 2e plaatsen in de voorbije Giro. Pech voor Gee, maar de Prijs voor de Superstrijdlust is een mooie troostprijs.