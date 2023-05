Pieter Serry en Ilan Van Wilder lachen ermee bij hun vertrek uit Italië: "Je ben content dat je nu van me af bent, he"

De Giro zit er voor Soudal Quick-Step erop. Bij het vertrek uit Italië konden de 2 overblijvers nog met het verloop lachen.

Door corona waren er in de Giro veel opgevers bij Soudal Quick-Step. Enkel Ilan Van Wilder en Pieter Serry bleven nog over en zo moesten ze heel de tijd met elkaar optrekken. Gelukkig komen ze goed overeen en ging het sportief nog altijd goed.

Na de Giro namen Van Wilder en Serry vanuit Rome het vliegtuig richting België. "De laatste vlucht richting Maria-Aalter", zei Serry in zijn dagboek voor het Het Nieuwsblad.

Serry richtte zich daarna tot zijn ploegmaat: "Je bent supercontent dat je van me af bent, he. Na 2 maanden met elkaar optrekken." Van Wilder antwoordde gevat: "Tot in december in Calpe." "We zullen elkaar een maand of 6 niet meer zien", was de laatste bijdrage van Serry in zijn dagboek.