Geraint Thomas komt met mogelijke oorzaak voor verliezen van de Giro: "Dat heeft mij geen goed gedaan"

Geraint Thomas heeft in zijn podcast teruggeblikt op de Giro. De Welshman was zeer emotioneel, maar kijkt nu al naar nieuwe doelen.

In zijn podcast Watts Occuring gaf Geraint Thomas tijdens de Giro al enkele inzichten over hoe hij de de koers beleefde en in de nieuwste aflevering heeft hij teruggeblikt op het turbulente laatste weekend.

In de klimtijdrit op de voorlaatste dag verloor Thomas de roze trui aan Primož Roglič. "Het was en is nog steeds lastig te verkroppen. Het doet veel pijn om de roze trui te verliezen nadat ik hem zolang in handen had. Ik kon heel lang geen berichten van mijn familie lezen omdat ik anders moest huilen."

Volgens Thomas bekende dat hij zich al een aantal dagen minder voelde. "De bergetappes hebben hun tol geëist, vooral mijn maag heeft het zwaar te verduren gehad. Alle bicarbs (speciaal soort koolkydraten, nvdr.) die ik innam hebben mij geen goed gedaan."

Nieuwe doelen

Maar Thomas blijft niet bij de pakken zitten. Hij spendeert de komende dagen bij zijn familie en richt zich daarna op de Britse kampioenschappen (21-25 juni), daarna focust hij op het WK in Glasgow.

Wat er voor de rest nog volgt is nog niet duidelijk, maar hij kijkt naar de Vuelta. "Die ene keer (in 2015, nvdr.) ging het goed, voor mijn gevoel heb ik nog ‘unfinshed business’ in Spanje."