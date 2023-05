Ilan Van Wilder laakt collegialiteit van andere renners in de Giro: "Dat was jammer"

Pieter Serry en Ilan Van Wilder moesten een deel van de Giro alleen afwerken na de opgave van zowat de hele ploeg. En dat had ook wel wat gevolgen voor hen.

Maar liefst zes van de acht renners van Soudal Quick-Step vielen uit in de Giro. Eerst was het kopman Remco Evenepoel, daarna volgden nog Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Jan Hirt, Louis Vervaeke en later ook nog Davide Ballerini.

"Als je dit zou vertellen bij de start, zou niemand het geloven. We hebben met zijn allen de hele voorbereiding gedraaid op de Giro, heel veel tijd samen doorgebracht en veel opgeofferd", zegt Van Wilder in een terugblik van de ploeg.

"Deze drie weken voelden nu als drie maanden Nadat Remco wegviel hebben we met zijn allen nieuwe doelen gezet, maar toen moest er weer vier man naar huis. We hebben de halve Giro met drie gedaan en een derde met twee. De prestaties van Ilan waren dan nog een motivatie in de laatste dagen", zegt Serry.

Moeilijker om plekje te veroveren

Van Wilder merkte ook nog een nadeel van maar met twee renners in koers te zitten. "Als je met twee of drie renners bent, is het ook moeilijker om je plekje te veroveren. Ik had het gevoel dat niet iedereen meer wat om ons gaf, dat was jammer."